Mat Ishbia a tout voulu, tout de suite, aux Phoenix Suns. Ambitieux, le nouveau propriétaire n'a pas hésité une seule seconde avant de faire all-in pour Kevin Durant et Bradley Beal. En réalité, pour KD, le risque peut se comprendre. Pour Beal par contre, je pense qu'on aurait peut-être dû calmer ses ardeurs chez les dirigeants des Suns...

Car je crois partager l'avis global sur ce dossier : ce trade, dès l'annonce, m'a semblé une erreur. Sans même évoquer le fit sportif - très bancal par rapport à KD et Devin Booker -, la situation contractuelle de Beal aurait dû pousser Phoenix à ne pas envisager cette piste. Il faut se souvenir qu'il sortait de deux saisons très moyennes aux Washington Wizards avec un salaire entre 43 et 57 millions de dollars jusqu'en 2027 (player option).

Et la cerise sur le gâteau : cette fameuse "no-trade clause". Pour moi, si toutes les précédentes alertes peuvent être "acceptables" - surtout si tu cherches désespérément à frapper fort -, ce point précis représente la grande erreur des Suns. Pour le faire venir, ils auraient dû le forcer à effacer cette clause. Je suis persuadé qu'ils auraient pu le convaincre, il était dans la galère des Wizards et avait enfin l'opportunité de rejoindre un projet ambitieux avec un Big Three.

Mais non, Phoenix était pressé, n'a peut-être jamais envisagé un échec et a donc foncé. Maintenant, alors que la franchise cible Jimmy Butler et doit absolument se délester de Beal, cette clause bloque totalement cette équipe, condamnée à jouer le ventre-mou à l'Ouest.

"Brad a travaillé très dur pour obtenir cette clause. Nous l'avons gagnée et nous y tenons - elle est très précieuse. Cela signifie-t-il qu'il n'acceptera jamais un échange ? Non. On a toujours l'esprit ouvert et on est toujours prêt à écouter des choses potentiellement géniales. Mais pour l'instant, nous n'envisageons rien", a encore répété l'agent de Beal, Mark Bartelstein, pour ESPN.

Le péché originel qui risque de plomber les Suns pendant longtemps... Il suffit de faire une liste :

- les équipes intéressées par Beal et son gros contrat ? Elles sont très rares.

- les équipes intéressées par Beal et qui peuvent le satisfaire ? Elles n'existent peut-être pas.

- les équipes intéressées par Beal, qui peuvent le satisfaire et prêtes à le récupérer s'il refuse d'effacer sa "no-trade clause" pour la suite de son contrat ? Elles n'existent pas...

Et le joueur de 31 ans n'a vraiment aucune raison d'abandonner ce contrôle sur son destin. Une information est d'ailleurs assez révélatrice de la situation des Suns dans le paysage de la NBA : selon ESPN, des équipes ambitieuses ont contacté Phoenix pour se renseigner pour Durant et Booker dans la perspective d'une implosion.

Bien évidemment, les Suns ont repoussé toutes les approches. Mais la perception de cette franchise a changé dans la ligue. Elle est coincée et certains se verraient bien en profiter.