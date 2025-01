Si certains choix passés des Phoenix Suns peuvent s’avérer douteux, il est clair que le GM James Jones fait le paquet pour essayer de satisfaire les ambitions démesurées du propriétaire de la franchise, Matt Ishbia. Il fallait être inventif pour trouver un moyen de renflouer le capital de draft du club. Jones a trouvé une solution en profitant un peu de la générosité du Utah Jazz. Les deux équipes ont échangé des picks la nuit dernière : Phoenix en a envoyé un à Salt Lake City tout en récupérant trois autres dans le deal. Sans doute pour mieux chasser Jimmy Butler.

Pour 2025, ils disposeront du moins favorable entre Minnesota, Utah et Cleveland. Donc normalement celui des Cavaliers, qui possèdent actuellement le meilleur bilan NBA. Il s’agirait d’un choix autour de la 29eme ou 30eme position. Pareil pour 2027 et 2029, sachant que le pick des Timberwolves est partiellement protégé en 2029 (si jamais les trois équipes venaient à être mal classées).

Jimmy Butler dans le viseur des Phoenix Suns

Il est peu probable que Phoenix conserve réellement ces trois picks. Le management pourrait évidemment s’en servir de monnaies d’échange pour essayer encore une fois de renforcer l’effectif. La cible est donc connue. Jimmy Butler souhaiterait rejoindre Devin Booker et Kevin Durant et le Miami Heat réclamera des tours de draft pour faciliter le trade.

Encore faut-il que Bradley Beal accepte de retirer sa clause d’intransférabilité. Selon les dernières rumeurs, il serait prêt à le faire s’il venait notamment à être envoyé du côté des Milwaukee Bucks. Un échange impliquant les trois équipes pourrait donc se goupiller dans les prochains jours. Affaire à suivre.

Le Jazz mise sur un écroulement futur des Suns et ça semble être une stratégie intelligente. Parce que Danny Ainge a mis la main sur un premier choix non protégé en 2031. Dans six ans donc. D’ici là, KD sera à la retraite et la franchise pourrait avoir du mal à se reconstruire. Surtout si elle continue de céder tous ses atouts dans l’espoir de finir sacrée.