Nikola Jokic, le meilleur pivot de l’histoire pour Steve Kerr ! 👀

Hasard du destin, Antoine, Shaï et Théo ont eu à répondre à cette question lors du CQFR de ce samedi : Nikola Jokic est-il le meilleur pivot de l'histoire ? Et dans le même temps, l'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr a décidé de se prononcer sur ce débat !

L'ex-joueur des Chicago Bulls a un grand avantage : il a traversé les époques dans la NBA. Et même s'il n'est pas fan de la comparaison entre les différentes ères, le patron des Dubs n'a eu aucune difficulté à trancher : l'intérieur des Denver Nuggets s'impose comme son numéro 1.

"C'est injuste de comparer les époques. C'est le meilleur pivot que je n'ai jamais vu. Pourtant, j'ai joué contre Kareem (Abdul-Jabbar), je suis aussi vieux que ça. Et Kareem ne pouvait pas faire toutes ces choses. C'est l'un des joueurs les plus intelligents de tous les temps", a jugé Steve Kerr face aux médias.

De mon vivant, Nikola Jokic est effectivement le pivot le plus fort que j'ai eu l'occasion de voir en action. Et il est certainement le plus complet à son poste. Après, pour véritablement apporter un jugement, il faudra certainement attendre la fin de sa carrière. Car il sera aussi jugé sur son palmarès.

🎙️ Nikola Jokic est-il le meilleur pivot de l’Histoire ?