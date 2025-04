Les Sacramento Kings occupent actuellement la 10ème place de la Conférence Ouest. A la lutte avec les Phoenix Suns, 11èmes, pour la dernière place en Play-in. Cette équipe semble trop forte pour "tanker". Mais trop faible pour véritablement nourrir des ambitions.

Une situation qui a conduit au départ de De'Aaron Fox, lassé par le projet des Kings et envoyé aux San Antonio Spurs. Problème, ce cas a de grandes chances de se reproduire. Et potentiellement dès cet été.

En effet, selon les informations du journaliste Sam Amick, Sacramento s'expose à "des conversations difficiles" avec DeMar DeRozan et Domantas Sabonis. A ce stade de sa carrière, DeRozan, 35 ans, n'a pas l'intention de se contenter de viser le Play-in.

Lors de sa signature l'été dernier, la franchise californienne lui a visiblement présenté des ambitions plus importantes. Et sans un plan pour remodeler l'effectif et viser plus haut, il pourrait mettre la pression pour partir. A noter qu'il se trouve sous contrat jusqu'en 2027 pour 24,7 et 25,7 millions de dollars.

Concernant Sabonis, 28 ans, Sacramento va devoir le convaincre de se projeter sur le long terme. L'avantage ? Il dispose tout de même d'un bail jusqu'en 2028. Mais lui aussi va demander des garanties sur la compétitivité de la franchise. Et les Kings vont devoir apporter des réponses.