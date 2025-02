Transfert : Dallas se renforce avec Caleb Martin

Dallas est visiblement loin d'avoir terminé ses emplettes. Les Mavs viennent de réaliser un nouveau trade pour mettre la main sur Caleb Martin des Sixers.

Selon Shams, Dallas envoie Quentin Grimes et un second tour de draft 2025 qui appartenait aux 76ers en échange de Caleb Martin.

Caleb Martin vaut 9,1 points et 4,4 rebonds cette année. C'est un défenseur solide qui avait montré à Miami qu'il pouvait apporter de belles choses en playoffs.

Côté Sixers, nouvelle preuve qu'on a certainement tiré un trait sur la saison et donc les playoffs...

Dallas is sending Quentin Grimes

and Philadelphia's 2025 second-round pick back to the 76ers for Martin, sources tell ESPN. https://t.co/4vSqohB03U

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2025