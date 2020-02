On parlait un temps de la possibilité de changer le logo de la NBA en remplaçant la silhouette de Jerry West par celle de Kobe Bryant. C'est un hommage plus modeste, mais néanmoins significatif, que la ligue a décidé de rendre au Black Mamba tragiquement disparu. Le trophée du MVP du All-Star Game portera désormais le nom de "Trophée Kobe Bryant". La légende des Los Angeles Lakers a, il est vrai, marqué le gala de son empreinte pratiquement à chaque fois. 18 fois All-Star, 4 fois MVP de l'événement, Kobe Bryant a toujours été de ceux qui le jouaient avec autant de sérieux et d'implication que possible.

Dimanche, l'un des 24 joueurs présents sur le parquet du United Center recevra donc le trophée Kobe Bryant parce qu'il aura été plus performant que les autres. Voilà qui sonne finalement assez juste.