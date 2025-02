aiIl y a quelques jours, Romain Hardet a donné "un peu d'amour" à Anthony Davis dans une session. Dans le même ton, je voudrais lui donner du respect. Car même si le mouvement des Dallas Mavericks reste difficilement compréhensible, l'intérieur reste l'un des meilleurs joueurs de la NBA.

Et forcément, il n'est pas totalement hermétique à la grande agitation autour de ce trade. Ce mouvement a été unanimement décrié, sauf par Nico Harrison, dans le Texas. Le départ de Luka Doncic a provoqué de la colère et une énorme indignation chez les fans.

Mais AD, lui, n'est absolument pas responsable. Et j'ai aimé son discours lors de sa présentation officielle avec les Mavs.

"La réaction des fans ? Je comprends. Il est évident que c'est un business. Je comprends ce que Luka représentait pour cette franchise et cette ville. Et je ne vais jamais minimiser cela, tout comme je sais ce que je représentais pour la ville de Los Angeles. Je ne suis pas surpris par la réaction des fans et de la ville.

C'est mon travail de venir, de jouer au basket, d'apporter ce que je sais faire, de donner aux fans de l'espoir et de la confiance par rapport à ce que je suis. Je ne sais pas comment ils vont réagir demain (21h contre les Houston Rockets).

Je ne peux pas contrôler cela. Au final, je vais donc chercher à redonner vie à la ville. Évidemment, c'est une transition difficile. C'est d'ailleurs un choc pour tout le monde. Mon travail consiste à jouer au basket et à gagner des matches", a ainsi confié Anthony Davis.

Expérimenté, il ne devrait pas trop souffrir de cette pression. Surtout après ce qu'il a connu à Los Angeles. Je pense que l'on peut critiquer la décision des Mavs, sans manquer de respect à Anthony Davis. Et un grand respect à lui pour ce message malgré une atmosphère loin d'être évidente autour de Dallas.