All-Star Game : LeBron se fait une team de fou, le Jazz disrespecté ?

LeBron James et Kevin Durant ont procédé à la Draft de leurs équipes pour le All-Star Game 2021 de ce week-end à Atlanta. En tant que joueur avec le plus de votes, LeBron a pu choisir en premier. De quoi lui permettre de se composer un cinq et un groupe complètement dingue.

Avec le 1st pick, le King a choisi Giannis Antetokounpo, avant de "recruter" Stephen Curry, Luka Doncic et Nikola Jokic pour l'accompagner.

Kevin Durant, qui sera absent de l'événement, a lui choisi son coéquipier et ami Kyrie Irving avec son premier choix, puis Joel Embiid, Kawhi Leonard, Bradley Beal et Jayson Tatum.

Les deux cinq

Team LeBron : LeBron James - Stephen Curry - Luka Doncic - Giannis Antetokounmpo - Nikola Jokic.

Team KD : Kyrie Irving - Bradley Beal - Jayson Tatum - Kawhi Leonard - Joel Embiid.

Pour les remplaçants, Kevin Durant avait le premier choix et s'est tourné vers son autre coéquipier, James Harden. On peut toujours interpréter les choses comme on le veut, mais force est de constater que Rudy Gobert et Donovan Mitchell, membres du Utah Jazz, leader de la NBA à cette heure, n'ont pas été traités avec le même respect que d'autres. Ils ont été pris avec les deux derniers choix et LeBron James a même un plaisanté à ce sujet sur ESPN...

"On a rien contre le Utah Jazz. Il faut juste que vous compreniez, les gars. Quand on était petits et qu'on jouait aux jeux vidéos, on ne prenait jamais le Jazz. Karl Malone et John Stockton avaient beau être très forts, on ne les prenait jamais. Jamais !".

Voilà qui devrait nourrir un peu plus l'agacement de Rudy Gobert, très critique envers l'arbitrage et le manque de considération pour le Jazz cette saison...

Les remplaçants

Team LeBron : Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jaylen Brown, Paul George, Domantas Sabonis, Rudy Gobert.

Team KD : James Harden, Devin Booker, Zion Williamson ,Zach LaVine, Julius Randle, Nikola Vucevic, Donovan Mitchell.

Rudy Gobert se lâche : il ne supporte plus l'arbitrage en NBA