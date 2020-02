Andre Drummond, les Cavs veulent le sacrifier dès l’été prochain ?

Lors de la deadline des trades, les Cleveland Cavaliers ont récupéré Andre Drummond. Brandon Knight, John Henson et un choix au second tour de la Draft 2023 ont été sacrifiés. Autant dire quasiment rien. Sauf surprise, le pivot de 26 ans devrait activer son option l'été prochain. Avec du coup, une année supplémentaire à 28,8 millions de dollars. Pour autant, son avenir ne va pas forcément s'écrire dans l'Ohio. En effet, selon les informations du journaliste du Bleacher Report Greg Swartz, les dirigeants des Cavs pensent déjà à échanger Drummond durant la prochaine intersaison.

Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise. Avec la volonté de lancer une grande reconstruction, Cleveland risque effectivement d'être actif. On peut penser que Drummond mais aussi Kevin Love vont faire l'objet de nombreuses discussions avec d'autres franchises. Reste à savoir si les équipes seront intéressées par les services de l'ancien intérieur des Detroit Pistons. Il sera aussi intéressant de connaître le prix demandé par les Cavs. Car si les Pistons ont "bradé" le natif de Mount Vernon, on peut légitiment penser que les offres ne seront pas folles pour lui dans quelques mois. Malgré ses statistiques en double-double (16,5 points et 14,5 rebonds de moyenne), Andre Drummond ne correspond pas aux tendances actuelles en NBA...