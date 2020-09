Deux des dix meilleurs joueurs du monde se retrouvent face à face à l’occasion des finales de Conférence Ouest entre les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets. Anthony Davis et Nikola Jokic. Deux intérieurs. Belle réponse au « small ball ». Deux superstars qui devront prendre le dessus l’une sur l’autre. A.D. s’attend à une opposition très disputée avec le Serbe.

Anthony Davis said he takes pride in his defense, and Denver's Nikola Jokic is one of the most difficult matchups in the NBA: "He’s a tough guy to guard … able to shoot the ball, he can pass extremely well. He can go in the post. There are a lot of ways he can beat you."

