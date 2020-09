Lorsque Nikola Jokic a commencé son éclosion en NBA, les doutes étaient permis. On se demandait si son style particulier se traduirait par d'aussi belles performances en playoffs. S'il n'était pas trop soft voire un peu trop lourd pour encaisser les joutes physiques de la post-saison. Le Serbe s'apprête à disputer un nouveau game 7 avec les Denver Nuggets, la nuit prochaine contre les Los Angeles Clippers, et les doutes ne sont plus vraiment permis.

Celui que l'on décrit souvent comme un big man majoritairement tourné vers la passe est déjà en train de s'établir parmi les scoreur les plus fiables et les plus réguliers... de toute l'histoire des playoffs.

Nikola Jokic, le fils caché de Kevin McHale et Hakeem Olajuwon ?

Si l'on se penche sur le classement des joueurs qui ont marqué le plus de points par match en post-saison dans leur carrière, on voit déjà Nikola Jokic pointer le bout de son nez. Le "Joker" n'a joué que 27 matches de playoffs depuis son arrivée en NBA, mais il est déjà 14e d'un classement dont le seul relatif intrus est un autre jeunot de la ligue, Donovan Mitchell et ses 23 rencontres.

Nikola Jokic tourne en effet à 25,6 points de moyenne, auxquels il faut accoler 11,5 rebonds et 7 passes. Juste devant lui, on retrouve Kobe Bryant, qui ne le devance que de 0,05 points par match, mais avec 220 apparitions au compteur.

Si ce classement, dans lequel au passage ne figurent ni Shaquille O'Neal (24e), ni Wilt Chamberlain (40e) vous intéresse, le voici :

1- Michael Jordan : 33.4 pts

2- Allen Iverson : 32.7 pts

3- Anthony Davis 29.26

4- Jerry West 29.13

5- Kevin Durant 29.09

6- LeBron James 28.82

7- Donovan Mitchell 27.35

8- Rick Barry 27.33

9- Elgin Baylor 27.04

10- Stephen Curry 26.50

11- George Gervin 26.46

12- Hakeem Olajuwon 25.90

13- Kobe Bryant 25.64

14- Nikola Jokic 25.59

15- Bob Pettit 25.45

L'idée, en tout cas, est bien de montrer que Nikola Jokic est un peu plus qu'un passeur de génie "pour un pivot". Le Serbe joue comme une superstar lorsque vient la post-saison et il n'en est pas loin non plus en ce qui concerne la saison régulière. Les Clippers feraient bien de ne pas prendre à la légère son talent offensif dans quelques heures...