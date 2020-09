Nikola Jokic, le fils caché de Kevin McHale et Hakeem Olajuwon ?

Si certains de ses joueurs, comme Patrick Beverley, n'ont pas beaucoup d'affection et d'admiration pour Nikola Jokic et "ses bras qui s'agitent dans tous les sens", il en va autrement pour Doc Rivers. A quelques heures du game 4 contre les Denver Nuggets, le coach des Los Angeles Clippers a rendu hommage et loué le talent du pivot serbe. Rivers a même comparé le "Joker" à deux Hall of Famers qui ont marqué chacun à leur façon la manière de jouer dans la raquette en NBA.

"Nikola Jokic et fort. Je ne sais pas s'il y a une comparaison pertinente. Pour moi, il a tout le footwork et les moves d'Hakeem Olajuwon. Il a aussi le côté dégingandé et l'intelligence de Kevin McHale. Les gars, il est juste vraiment fort. Je pense que c'est le meilleur passeur que j'ai vu pour un big man. Il y avait Bill Walton aussi, mais Jokic est tellement bon et vraiment frustrant à analyser en vidéo...", a expliqué Rivers dans des propos relayés par The Athletic.

Jokic et Doncic abusent les arbitres, selon Pat Beverley

Si ces deux noms, particulièrement celui de Kevin McHale, n'évoquent pas grand chose aux plus jeunes, c'est un énorme compliment de la part de Doc Rivers qui a joué face à l'intérieur des Celtics, compère de Larry Bird à Boston. McHale avait tellement de moves et de finesse dans le secteur intérieur, que beaucoup ont décrit l'expérience de défendre sur lui comme une "chambre de torture". Il peut effectivement un peu y avoir de ça chez Nikola Jokic, même s'il réussit plus de passes décisives que l'ancien coach des Minnesota Timberwolves. McHale, en revanche, était un infiniment meilleur défenseur, sélectionné à plusieurs reprises dans le meilleur cinq défensif de la saison.

Si vous voulez voir Kevin McHale enrhumer des défenseurs pendant 13 minutes avec des moves et des feintes d'un autre âge mais pas moins exceptionnelles, ça se passe en dessous.