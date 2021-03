Hawks : Un grand changement qui porte déjà ses fruits

Les Atlanta Hawks ont remplacé Lloyd Pierce par Nate McMillan et ils ne perdent plus depuis. Ils restent sur quatre victoires de suite.

Le début de saison des Atlanta Hawks n’était pas à la hauteur des attentes de la franchise. Après un recrutement ambitieux pendant l’intersaison, les dirigeants espéraient se mêler à la course aux playoffs. Voire même s’affirmer comme une équipe solide de la Conférence Est. Finalement, ils stagnaient après une trentaine de matches. Et comme souvent, c’est le coach qui a fait office de bouc-émissaire.

Lloyd Pierce a été remercié, remplacé par son assistant Nate McMillan. Une décision critiquée, notamment par Gregg Popovich des San Antonio Spurs. Mais pour l’instant, sur un échantillon très, très, très faible et donc trop peu significatif, ça paye. En effet, les Hawks viennent d’enchaîner quatre victoires de suite. Une dynamique positive qui leur permet de remonter à la huitième place de la Conférence Est.

« On ne va pas se contenter de gagner quatre matches de suite mais on ne va pas se plaindre », commentait Trae Young après le succès contre les Sacramento Kings hier soir (121-106).

Après, le meneur All-Star (28 points et 9 passes cette nuit) et ses coéquipiers ont battu le Heat, le Magic, les Raptors et les Kings. Souvent quand leurs adversaires étaient diminués. Mais ce sont tout de même quatre succès de rang. Surtout que la franchise n’avait pas enchaîné une telle série depuis… la saison 2016-2017. Il y a tout de même déjà du mieux avec McMillan, notamment dans la gestion des rotations.

Son groupe peut faire une deuxième moitié de saison convaincante si les blessés retrouvent rapidement leur place dans l’effectif. Les playoffs sont vraiment à la portée des Hawks et une qualification pour le play-in (réservés aux neuvièmes et dixièmes places) reste le minimum syndical. En tout cas, voilà la franchise enfin lancée.

