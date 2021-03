Les Hawks virent leur coach, Gregg Popovich les taille en pièce

Les Atlanta Hawks ont craqué. Frustré par leur début de saison décevant, le (brillant) GM Travis Schlenk avait besoin d’un bouc-émissaire. Le couperet est tombé et, comme souvent dans ces moments-là, le coach a pris pour tout le monde. Lloyd Pierce a été renvoyé après un peu plus de deux saisons passées à la tête de l’équipe. Une décision qui n’a pas plus à Gregg Popovich et l’entraîneur des San Antonio Spurs tenaient à le faire savoir.

« Lloyd est un coach avec beaucoup de connaissances. Il est proche des gens, très mature. C’est triste de voir un gars comme lui perdre son boulot. On sait tous que c’est un milieu où tout va très vite mais vous ne voulez pas perdre un mec comme ça. C’est comme rater un très grand talent à la draft ou mal évaluer un joueur. C’est un mec autour de qui vous pouvez bâtir une culture. » « Il faut un leadership capable de comprendre que les choses prennent du temps et que la continuité est primordiale », poursuit Popovich. « Les propriétaires et les franchises ne comprennent pas toujours ça. Lloyd sera très vite engagé ailleurs. »

Une petite pique envers les Hawks qui se sont trop vite vus trop haut. La franchise espérait jouer les premiers rôles à l’Est après une intersaison vraiment séduisante sur le papier. Au final, elle occupe la onzième place de la Conférence avec 14 victoires et 20 défaites. Mais la saison est encore longue et les blessures ont perturbé le bon départ (4-1) de l’équipe. Surtout, le groupe est encore jeune !

Mais son évolution se fera donc sans Lloyd Pierce. Les mots de Gregg Popovich le toucheront sans doute… et pousseront peut-être même une organisation à le prendre.