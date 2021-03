Atlanta vire Lloyd Pierce, le soldat McMillan va tenter de sauver la saison

Les Atlanta Hawks sont loin de leurs objectifs. Lloyd Pierce a servi de fusible et n'est plus le head coach de l'équipe.

Les Atlanta Hawks ne décollaient pas malgré leurs ambitions de début de saison. En interne, quelques remous autour du tandem Trae Young-John Collins ont été répandus dans la presse. Globalement, l'équipe ne progressait pas ou plus. Autant de raisons qui ont conduit à l'inévitable, annoncé lundi par la franchise de Géorgie : Lloyd Pierce n'est plus le head coach des Hawks.

On se demandait qui de lui ou de Luke Walton à Sacramento serait le premier technicien renvoyé cette saison. Malheureusement pour Pierce, très apprécié dans la communauté pour son action au quotidien, notamment au plus fort du mouvement Black Lives Matter, sa direction a tranché. Atlanta est 11e de la Conférence Est et une qualification pour les playoffs n'est pas encore perdue à ce stade de la saison. C'est pour cette raison que le front office a tranché. Reste à savoir ce que comptent faire les Hawks désormais.

La franchise a un avantage certain : l'assistant-coach principal de Lloyd Pierce n'est pas n'importe qui. Nate McMillan était encore en poste la saison dernière avec Indiana, où il avait été remercié un peu à la surprise générale. Lorsque la compagne de Pierce a récemment accouché, McMillan avait justement fait l'intérim et ses supérieurs lui ont demandé de reprendre l'équipe, au moins jusqu'à la fin de la saison, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. McMillan a expliqué dans la foulée que Pierce avait approuvé le passage de témoin, condition sine qua none pour qu'il accepte la promotion.

Le chantier principal de McMillan ou du prochain head coach sera de permettre à Trae Young de retrouver son niveau de la saison dernière. En un peu plus d'un, le meneur est passé de titulaire au All-Star Game à évincé de l'événement pour de très logiques critères sportifs. Le cas John Collins, performant individuellement mais pas forcément positif collectivement, sera aussi à gérer en priorité...