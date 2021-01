Trae Young et John Collins en embrouille ? Le All-Star calme le jeu

Trae Young a insisté sur le fait que lui et John Collins n'étaient pas du tout en froid contrairement aux affirmations des médias US

Ça va un peu mieux à Atlanta. Après un départ poussif qui peut s'expliquer par les blessures en cascade, les Hawks ont retrouvé une grande partie de leur effectif. Les résultats s'en ressentent avec 5 victoires sur les 7 derniers matches. Cette 6e place est bien en adéquation avec les ambitions de la franchise. En plus des pépins physiques, certains médias rapportaient des tensions entre Trae Young et John Collins.

L'intérieur aurait reproché à son meneur All-Star une conservation excessive de la gonfle et une sélection de tirs par toujours optimale. Après quelques semaines de silence, l'ancien meilleur marqueur NCAA a pris la parole pour rectifier les faits.

"Evidemment, si quelqu'un parle et que c'est publié, je vais aller le voir. Sur l'incident avec John, on en a parlé rapidement après. Mais lui et moi étions assez confus. C'est arrivé dans une séance vidéo. Il n'y a eu pas de beef ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème dans le vestiaire. Ça concerne seulement l'équipe sur la manière de s'améliorer."

Depuis, Atlanta a retrouvé une trajectoire ascendante et la relation basket entre les deux hommes est plus que correct. Néanmoins, les dirigeants vont devoir garder ça à l'oeil puisqu'il va y avoir une histoire de contrat à gérer cet été. Trae Young sera éligible à une méga prolongation et John Collins testera le marché en tant que restricted free agent.

Le cas de Collins sera compliqué à gérer puisqu'on peut penser que certaines franchises vont mettre le paquet sur lui. Et à Atlanta, on ne sait pas encore si on veut miser des annuités à 20M pour le conserver.

