John Collins critique Trae Young, c’est un peu tendu à Atlanta

Après un superbe démarrage, les Atlanta Hawks sont dans le dur et ont beaucoup de mal à proposer à nouveau un basket cohérent et qui gagne. Il n'y a pas encore le feu au lac. Après tout, le bilan est à l'équilibre après 8 matches et d'autres franchises ont fait un démarrage bien plus poussif. Sauf que dans les franchises en question, l'un des lieutenants ne s'est pas élevé contre la manière dont le meilleur joueur de l'équipe gérait l'attaque. Ou en tout cas ce n'est pas sorti dans les médias... Selon The Athletic, John Collins, l'intérieur des Hawks, a profité d'une séance vidéo pour prendre la parole devant tout le monde et pointer du doigt les lacunes de Trae Young en matière d'orchestration du jeu depuis le début de la saison.

Il n'est pas rare que des joueurs émettent des réserves devant leurs camarades dans l'intimité du vestiaire. C'est même parfois très constructif. Mais la sortie de Collins aussi tôt dans la saison et quelques semaines après qu'il ait décidé de miser sur lui en refusant une prolongation, est assez surprenante. Il l'a d'ailleurs confirmée à The Athletic, qui n'a rien inventé, assurant qu'il souhaitait bien être davantage impliqué en attaque.

"Trae est mon frère dans tous les cas", a commenté John Collins.

Trae Young vs Ja Morant, un avant goût du futur de la NBA

Selon la même source, Trae Young a exprimé son désaccord immédiat avec son partenaire. S'il est moins fringant que sur ses premières sorties de la saison, le meneur All-Star peut rétorquer à Collins qu'il tourne à 18 points de moyenne - pas mal pour un joueur qui se sent peu impliqué - et que les Hawks affichent pour le moment des statistiques offensives flatteuses (5e attaque la plus prolifique de la ligue pour le moment). C'est plus compliqué en défense et globalement dans la gestion des avantages au score qu'on pourtant eu les joueurs de Lloyd Pierce sur plusieurs de leurs derniers matches.

Il n'y a pas encore de remous importants dans le groupe, a priori. Mais c'est assurément une question que les Hawks vont devoir régler pour aller de l'avant. Lors du dernier match de l'équipe, Trae Young n'a inscrit que 7 points après avoir pris 9 tirs, son plus faible total de la saison. C'était évidemment après le petit coup de gueule de Collins et un joueur anonyme, cité par The Athletic, est persuadé que Young a été affecté par ces critiques.

John Collins sera restricted free agent à la fin de la saison et l'ancien joueur de Wake Forest aura forcément des courtisans capables de signer un chèque très généreux. Collins fait partie des joueurs dont il faudra surveiller le cas avant la deadline des trades, surtout maintenant que son mécontentement est connu de tous...