Trae Young vs Ja Morant, un avant goût du futur de la NBA

Trae Young et Ja Morant, deux des meneurs les plus prometteurs de la NBA, se retrouvaient face à face hier soir.

Il fut une époque pas si lointaine où se brancher sur une rencontre entre les Atlanta Hawks et les Memphis Grizzlies pouvait être interpréter comme un signe de dépression ou de grande solitude. Parce que personne ne nous fera croire que s’infliger une telle purge relevait de « l’amour du basket. » Mais les temps changent. Et vite. Avec Trae Young et Ja Morant de chaque côté, le duel entre les deux franchises faisait presque figure d’affiche hier soir.

Deux des meilleurs joueurs de leur génération, deux énormes talents, déjà deux stars, deux des futurs visages de la ligue et donc deux des meneurs de demain. Même d’aujourd’hui en fait. Même s’ils ont encore beaucoup à apprendre, Young et Morant se sont affirmés comme les patrons de leur équipe. Et les retrouver l’un contre l’autre est un plaisir pour les amateurs de balle orange.

« Nous sommes deux jeunes talents qui veulent devenir les nouveaux visages de la NBA », résumait avec simplicité et justesse le chef de meute des Grizzlies.

Atlanta l’a emporté sur Memphis, 122 à 112, en faisant la différence dans le quatrième quart temps. Notamment sous l’impulsion de son maestro. Un match serré, engagé, offensif. Au niveau des statistiques, Trae Young prend aussi le dessus : 36 points à 10 sur 24 (1 sur 7 de loin), 15 sur 17 depuis la ligne des lancers, 3 rebonds et 9 passes. Contre 28 points (10 sur 21), 3 rebonds et 7 passes pour Ja Morant.

These young PGs are fun to watch. 🍿@TheTraeYoung: 36 PTS, 9 AST@JaMorant: 28 PTS, 7 AST pic.twitter.com/QOud9WremT — NBA (@NBA) December 27, 2020

Mais les deux ont joué dur pendant toute la partie. Ils étaient là pour gagner et ils ont tout tenté. Young, par exemple, avait moins bien commencé. Il pointait à 12 unités à la pause, alors que ses Hawks menaient de deux longueurs (58-56). Mais c’est en fin de match qu’il s’est sublimé. Avec 10 pions dans les trois dernières minutes pour mener les siens à la victoire.

« Mes tirs ont enfin commencé à rentrer. J’avais de très bonnes positions en première mi-temps mais ça ne rentrait pas. »

Plus adroit mais moins athlétique que son adversaire du soir, il sort donc vainqueur de ce duel entre meneurs super rapides et surtout encore très prometteurs. Mais n’oublions pas que Young est… moins jeune que Morant et qu’il est arrivé en NBA un an avant. Les Hawks sont aussi plus complet que les Grizzlies.

En tout cas, tous les deux démarrent très fort cette nouvelle saison. 44 points pour Ja - son record en carrière - lors du premier match, suivi de cette performance intéressante. 37 pour Trae en ouverture, en seulement 12 tirs. Et maintenant 36. Le futur leur appartient.

