Jonathan Kuminga se voit comme un All-Star…

Selon le New York Times, Jonathan Kuminga serait encore convaincu qu'il puisse devenir un All-Star et un joueur à 20 points par match. Ce sont deux choses différentes : il est possible de scorer sans forcément être l'un des meilleurs basketteurs de cette ligue. En revanche, la conséquence de cette position, c'est sans doute le fait que le jeune ailier va vouloir un contrat qui va avec le statut auquel il pense prétendre.

Et les Warriors n'ont pas forcément autant d'argent à lui offrir. Steve Kerr a même récemment confié qu'il ne se voyait pas faire jouer Kuminga 35 minutes par match... ce qui semble pourtant la base pour les All-Stars et les scoreurs de cette ligue. Surtout que le jeu de Golden State ne permet pas forcément à son profil de se mettre en avant. Du coup, on peut penser à un sign&trade cet été (ou un trade en cours de saison s'il reste à Golden State). Peut-être qu'il aurait plus d'occasions de s'illustrer à Memphis ou Chicago ?