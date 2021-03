Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Thunder : 119-97

Pistons @ Nets : 95-100

Raptors @ Hornets : 104-114

Bucks @ Wizards : 125-119

Kings @ Hawks : 106-121

Blazers @ Wolves : 125-121

Mavs @ Nuggets : 116-103

Pacers @ Suns : 122-111

Melo dépasse Hakeem et se rapproche du top 10

- Carmelo Anthony ne s'est pas contenté de dépasser Hakeem Olajuwon au 11e rang du classement des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Melo a été un élément moteur de la victoire de Portland sur le parquet des Wolves avec 26 points à 7/12 (et 8/8 sur la ligne) en sortie de banc, mais aussi une action décisive en fin de partie. C'est grâce à sa superbe passe décisive pour Derrick Jones Jr dans la dernière minute de jeu qui a permis aux Blazers de plier l'affaire.

Anthony, 36 ans, totalise désormais 26 967 points et n'est qu'à 346 longueurs d'Elvin Hayes et du top 10.

🚨 MELO PASSES HAKEEM FOR 11TH ON THE ALL-TIME SCORING LIST! 🚨 pic.twitter.com/2OcBXEncZM — NBA (@NBA) March 14, 2021

LeVert de retour, quel plaisir !

- Après avoir vécu quelques unes des semaines les plus angoissantes de sa vie, Caris LeVert était de retour la nuit dernière avec Indiana contre Phoenix. Pour ses débuts avec les Pacers, l'ancien arrière des Nets était directement titulaire et a rendu une copie intéressante compte-tenu du contexte : 13 points, 7 rebonds et 2 passes en 27 minutes. Si Indiana a dominé Phoenix, c'est aussi et surtout grâce à Domantas Sabonis, auteur d'un triple-double avec 22 points, 13 rebonds et 10 passes, et Doug McDermott, tranchant en sortie de banc (22 pts). Les Pacers sont en mission pour réintégrer le top 10 et démarrent, espérons-le pour eux, une nouvelle série.

Caris LeVert gets his first bucket after having a mass removed from his kidney in January 🙏 pic.twitter.com/NnIe4dDB1Q — Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2021

Opéré d'une tumeur cancéreuse en janvier, Caris LeVert va rejouer samedi !

Encore un show LaMelo

- Il y avait 3 000 spectateurs à Charlotte pour la première fois depuis le début de la saison. LaMelo Ball a du coup décidé de leur en donner pour leur argent. Lors de la facile victoire des Hornets contre des Raptors toujours décimés, le probable futur Rookie of the Year a fait le show pour agrémenter une nuit à 23 points, 9 rebonds et 6 passes.

Ici en donnant le tournis à son vis à vis avant de marquer à 3 points.

Et là en montrant qu'un seul bras et un bon coup d'oeil suffisent parfois pour jouer au basket.

The catch to the no-look 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mq6s4Ko2wh — SportsCenter (@SportsCenter) March 14, 2021

Randle trop fort pour OKC, Ntilikina rate une occase

- Le premier match des Knicks en sortie de All-Star Game avait été un calvaire pour Tom Thibodeau. Heureusement, il a rapidement su remobiliser ses joueurs, auteur d'une sortie sérieuse et appliquée contre OKC en début de soirée. L'absence de Shai Gilgeous-Alexander a facilité les choses pour New York, encore emmené par son All-Star Julius Randle, qui a bouclé le match en triple-double (26 points, 12 passes et 12 rebonds) et confirmé qu'il était déjà concentré sur la suite des opérations et n'avait pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. RJ Barrett (32 pts à 12/21, record en carrière) a lui aussi été très bon.

La soirée aurait pu (dû ?) être belle pour Frank Ntilikina, titulaire pour la première fois de la saison avec les Knicks. Malheureusement, le meneur français a pris deux fautes très rapidement et n'est plus jamais revenu dans le match par la suite. Immanuel Quickley (21 points) et Alec Burks (15 pts) se sont en revanche distingués positivement.

Dallas stoppe la série de Denver

- Fin de série pour Denver, qui avait la difficile tâche d'affronter Dallas après avoir déjà joué la veille. La bonne tenue du tandem Nikola Jokic (26 pts, 11 rbds, 9 pds) - Michael Porter Jr (23 pts) n'a pas suffi et c'est un autre duo qui est sorti de ce match avec la victoire. Luka Doncic (21 pts, 12 pds) et Kristaps Porzingis (25 pts à 10/15) avaient eux les jambes légères après avoir été mis au repos lors du match précédent.

- Le petit bonbon de la nuit est pour Facundo Campazzo. L'Argentin a réussi une passe en petit pont parfaite entre les jambes de Tim Hardaway Jr, pour envoyer JaMychal Green au dunk.

Facundo Campazzo doing his thing! 📺: NBA TV pic.twitter.com/7EthZYaw7U — NBA (@NBA) March 14, 2021

Harden encore en 3D, Giannis et les Bucks en embuscade

- Les Brooklyn Nets ont conquis leur 12e victoire en 16 matches. La logique a été respectée à domicile contre Detroit, même si cette partie ne restera pas dans les annales comme la plus réussie de la saison pour les joueurs de Steve Nash. James Harden a enregistré son 9e triple-double sous ses nouvelles couleurs (24 pts, 10 pds, 10 rbds), avec 12 points inscrits dans le 4e quart-temps pour permettre aux Nets de revenir au même nombre de victoires que Philadelphie.

The Beard putting on a show 👀 pic.twitter.com/cXTPyDcquq — NBA TV (@NBATV) March 14, 2021

- Les Bucks se font discrets mais ils tiennent la forme et sont en embuscade derrière les Sixers et les Nets. Les voilà sur une série de 8 victoires en 9 matches, après leur succès à Washington. Giannis Antetokounmpo (33 pts, 11 pds, 11 rbds) a lui aussi élevé son niveau de jeu depuis quelques matches et ça se ressent évidemment sur les résultats de Milwaukee. En l'absence de Bradley Beal, Russell Westbrook a donné le change en rendant une copie gourmande pour consolider sa première place au classement du nombre de triple-doubles (11) cette saison en NBA. Westbrook a inscrit 42 points (dont 15 des 18 derniers des Wizards) avec 12 passes et 10 rebonds.

Le 4 à la suite pour les Hawks

- La lune de miel continue entre Nate McMillan et les Atlanta Hawks. Depuis que l'ancien assistant de Lloyd Pierce a été promu head coach, l'équipe a gagné tous ses matches. La quatrième victoire de suite est arrivée la nuit dernière, à domicile contre Sacramento. Les Hawks se sont du coup emparés de la 8e place à l'Est, grâce à un Clint Capela très actif (24 pts, 14 rbds, 2 ctres) et un Trae Young qui n'a pas besoin de forcer (28 pts à 9/17) pour peser sur les rencontres. On ne sait pas combien de temps tout ça va durer, mais Atlanta est en tout cas en ordre de marche pour atteindre son objectif, alors réaliste, du début de saison : une participation aux playoffs.