Opéré d’une tumeur cancéreuse en janvier, Caris LeVert va rejouer samedi !

Caris LeVert est plus qu'en avance sur le pronostic du staff médical des Pacers. Il devrait faire ses débuts samedi contre Phoenix.

Les Indiana Pacers ont vraiment de renfort pour revenir dans le top 8 à l'Est. Ca tombe bien, Caris LeVert a vraiment très envie de jouer au basket après avoir vécu l'une des périodes les plus angoissantes de sa vie. On savait que l'ancien arrière des Brooklyn Nets devait revenir au jeu lors de la deuxième partie de saison, après l'opération de sa tumeur cancéreuse au rein en janvier dernier. Pas que LeVert serait prêt aussi vite.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, LeVert sera sur le terrain samedi, pour l'affrontement entre les Pacers et les Suns. La forme démontrée par Caris LeVert lors de ses récents entraînements a convaincu le staff médical d'Indiana que l'intéressé était prêt à reprendre la compétition.

Les Indiana Pacers sont pour le moment 10e de la Conférence Est et ont clairement besoin de renfort au niveau du backcourt. Le départ de Victor Oladipo pour Houston dans le cadre du trade de James Harden à Brooklyn n'avait du coup pas pu être comblé par LeVert à cause de ce grave problème de santé.

Caris LeVert va être la recrue « miracle » des Pacers