Kevin Durant, un rendez-vous raté bientôt rattrapé ? 👀

En 2019, les New York Knicks voulaient déjà récupérer Kevin Durant. Mais à l'époque, l'ailier avait préféré rejoindre les Brooklyn Nets en s'associant à Kyrie Irving. Un rendez-vous raté, mais l'histoire pourrait connaître un rebondissement.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les Knicks vont creuser la piste menant à KD cet été. Lors de cette intersaison, l'ailier de 36 ans devrait être échangé par les Phoenix Suns.

Le joueur et de la franchise de l'Arizona devraient collaborer ensemble pour lui trouver un point de chute intéressant. Et les Knicks se verraient bien profiter de cette opportunité pour le récupérer. De son côté, Durant aurait également un intérêt pour NY.

Reste à savoir comment ce deal peut se matérialiser. Pour Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, les Knicks ont lâché de nombreux atouts l'an dernier. Et il semble complexe de mettre en place un échange crédible entre Phoenix et New York. OG Anunoby, Mitchell Robinson et des picks ? J'ai du mal à y croire.

Car il faut le rappeler, l'ex-joueur des Golden State Warriors va percevoir 54,7 millions de dollars en 2025-2026. En tout cas, sur le papier, l'idée est plutôt séduisante : voir Kevin Durant renforcer les Knicks et rejoindre un groupe ambitieux pour finir sa carrière dans une franchise mythique. Par contre, bon courage pour parvenir à concrétiser cette idée.

Quelle serait la meilleure destination pour Kevin Durant ?