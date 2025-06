Les Los Angeles Lakers ont vu les limites de leur rotation en sortant dès le premier tour des playoffs. Le duo formé par Luka Doncic et LeBron James est intéressant mais il va falloir plus de soutien autour. C’est la priorité de l’intersaison pour Rob Pelinka. Mais la progression pourrait aussi venir en interne avec par exemple comme « recrue » un certain Bronny James.

Selon Sean Deveney, le plan des Lakers constituerait à intégrer le fils du King dans le roster. Cette fois-ci de manière bien plus régulière. « Bronny était un bien meilleur joueur en avril qu’en octobre », notait un dirigeant de la Conférence Ouest. « Je n’ai aucun doute sur le fait que c’est leur plan. »

Bronny James a joué 27 matches en NBA cette saison mais il semblait loin du niveau. Le joueur, drafté au second tour l’an passé, a même galéré en G-League. Mais seulement au début. Il a ensuite passé un sérieux cap et il a terminé avec 22 points de moyenne et 38% de réussite à trois-points.

« Il peut défendre dans le périmètre et shooter à trois-points. S’il monte que sa progression est réelle, il pourrait avoir 10 à 15 minutes par match. » Tout ça est à prendre avec des pincettes puisque c’est une source anonyme, qui plus est qui n’évolue pas dans l’environnement des Lakers. Mais si Bronny venait à se montrer au niveau, ce serait évidemment une bonne nouvelle à Los Angeles. Il lui manque peut-être un peu de taille mais il a les instincts et les qualités athlétiques d’un joueur susceptible de devenir un role player.