Quelle serait la meilleure destination pour Kevin Durant ?

La saison des Phoenix Suns a encore une fois pris une tournure sombre avec la blessure à la cheville de Kevin Durant, dont l’absence est estimée à au moins une semaine. Le timing est terrible puisque la franchise de l’Arizona est encore en course pour accrocher le playin. Elle a maintenant une victoire de retard sur les Sacramento Kings, dixièmes. Une qualification pour les playoffs paraît particulièrement lointaine, et encore plus un éventuel run héroïque. C’est justement pourquoi Shams Charania s’attend à un remaniement de l’effectif pendant l’intersaison. Sauf parcours miraculeux, il voit un trade de KD cet été.

L’insider en chef d’ESPN a même révélé la liste des organisations qui partageaient un intérêt mutuel avec Durant au moment de la dernière deadline. Il s’agirait donc des New York Knicks, des Houston Rockets, des Minnesota Timberwolves, des San Antonio Spurs et du Miami Heat.

New York : L’attrait de Kevin Durant pour la grosse pomme ne date pas d’hier et, sans James Dolan, Kyrie Irving auraient peut-être (sûrement ?) rejoint les Knicks en 2019. Alors KD peut-il revenir en ville après son départ des Nets ? L’idée semble moins probable, même si une éventuelle désillusion en playoffs pourrait pousser les dirigeants à se séparer d’OG Anunoby et Mitchell Robinson en plus d’un ou deux atouts à la draft (parmi leurs premiers et seconds tours restants) pour tenter un coup. On peine tout de même à y croire.

Houston : L’option la plus crédible pour beaucoup. Et pour cause, les Rockets possèdent les picks des Suns. Autrement dit, si Phoenix veut reconstruire et tanker, ils devront d’abord forcément faire un échange avec l’équipe texane. Parce qu’à quoi bon viser la draft si le futur premier ou deuxième choix en question revient à Houston ? Les Rockets pourraient passer un cap en envoyant par exemple Dillon Brooks, Jabari Smith, Reed Sheppard et des picks. Est-ce qu’il y a vraiment urgence pour Houston ? Et est-ce qu’ils n préféreraient pas plutôt Devin Booker ? On les imagine mal mettre Jalen Green dans la balance pour un autre joueur que Book. Ou en tout cas, pas pour Durant.

Minnesota : Ma première option. Pour moi, ça a vraiment du sens. Parce que les Timberwolves n’ont plus les armes pour refaire un run comme l’an dernier. Notamment parce qu’ils manquent d’une autre superstar capable de créer balle en main. Il y a une complicité naturelle entre Anthony Edwards et Kevin Durant. Ce duo a du sens. Edwards défend mieux que Booker et il est le leader de ces Timberwolves. KD n’aurait pas à assumer ce rôle. Il pourrait se contenter de venir et de scorer. Minny a des assets qui peuvent plaire à Phoenix. Un package avec Julius Randle (s’il active son option à 30 millions) et Jaden McDaniels ainsi que des picks offre aux Suns la possibilité de rester à peu près compétitif tout en gagnant de la flexibilité financière et en récupérant enfin un jeune joueur athlétique et des tours de draft. Gobert pourrait être le centre du deal mais je pense que le Français est un complément idéal de n’importe quelle équipe qui aligne KD et Edwards. Avec Naz Reid, Donte DiVincenzo et Nickeil Alexander-Walker autour, c’est très intérssant.

San Antonio : Je n’y crois pas. Après, c’est vrai que Fox, Durant et Wembanyama, ça fait réfléchir. Mais ce n’est sans doute pas le moment. Surtout avec l’incertitude (même relative) autour du Français.

Miami : Là aussi, peu probable. Il n’a pas voulu aller au Heat en 2016, ni en 2019. Pourquoi il irait en 2025 ?

Il existe aussi un scénario où les Suns parviennent miraculeusement à se séparer de Bradley Beal et où Kevin Durant reste finalement à Phoenix.

Kevin Durant, retournement de situation à venir avec les Suns ?