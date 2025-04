Kevin Durant, retournement de situation à venir avec les Suns ?

J'ai déjà souligné dans plusieurs CQFR que je prenais avec des grosses pincettes les informations concernant un départ "quasi assuré" (selon certains insiders) de Kevin Durant pendant l'intersaison. C'est typiquement le genre de rumeurs longtemps à l'avance qui finissent par produire l'effet inverse. Hasard ou non, il se murmure désormais que le joueur serait finalement ouvert à un retour aux Phoenix Suns.

Selon The Ringer, un média plutôt solide, KD pourrait même prolonger. En effet, l'ancien MVP est éligible à une extension cet été et les Suns pourraient lui proposer 122 millions de dollars sur deux ans. Une somme astronomique pour son âge et surtout au vu des résultats de la franchise de l'Arizona.

Mais avec absolument aucun pick de disponible, les Suns ne peuvent pas non plus se permettre de reconstruire de zéro (sauf s'ils récupèrent leurs tours de draft dans un trade de Kevin Durant aux Houston Rockets). On peut se demander pourquoi ils continueraient à surpayer leur effectif sans viser mieux que le play-in mais, qui sait, ils arriveront peut-être à transférer Bradley Beal pendant l'été. Et là, un groupe articulé autour de Booker et Durant a déjà bien plus de gueule si le supporting cast gagne en cohérence.