Evan Fournier expulsé pour un geste obscène

Evan Fournier est l'un des acteurs majeurs de la finale du championnat grec entre l'Olympiakos et le Panathinaikos. L'arrière des Bleus et son équipe ne sont plus qu'à une victoire du sacre après leur victoire (88-99) dans le match 3 vendredi soir. L'ancien joueur du Magic, qui a fini avec 15 points au compteur, a fait parler de lui pour son expulsion à la suite d'un geste obscène adressé à des supporters du Pana assis quelques mètres devant lui. Cette finale se dispute dans une atmosphère délétère, entre insultes et menaces de part et d'autre, à tel point que les instances ont failli purement et simplement annuler l'événement.

Le geste d'Evan Fournier a fait vriller des "fans" qui n'avaient pas besoin de ça pour dégoupiller et un panneau publicitaire a été jeté sur le terrain.