Caris LeVert va être la recrue « miracle » des Pacers

On le pensait absent jusqu'à la fin de la saison après l'opération pour retirer une tumeur cancéreuse de son rein. Caris LeVert va finalement pouvoir rejouer !

Les nouvelles sont très, très bonnes du côté de Caris LeVert. Eloigné des terrains depuis la découverte d'une masse cancéreuse sur l'un de ses reins juste après son trade de Brooklyn vers Indiana, l'arrière de 26 ans devrait prochainement revenir sur les terrains. C'est ce qu'a annoncé Shams Charania de The Athletic, expliquant que le retour "miraculeux" de LeVert interviendra durant la deuxième partie de la saison.

Aucune date n'a pour le moment été communiquée, mais on pensait l'ancien joueur des Nets forfait jusqu'à la fin de la saison pour se remettre tranquillement de l'opération subie le 25 janvier dernier. C'est une formidable nouvelle pour le joueur, évidemment, mais aussi pour les Pacers, qui auront bien besoin de Caris LeVert pour tenter de raccrocher le bon wagon dans la course aux playoffs.

Caris LeVert opéré du cancer avec succès, probablement out pour la saison

Indiana a du mal à retrouver le niveau qui lui avait permis d'être l'une des meilleures équipes de l'Est la saison dernière et pointe pour le moment au 10e rang. Il n'y a toutefois qu'une seule victoire de différence entre les Pacers et Miami, 6e.

Pour rappel, Caris LeVert était arrivé à Indianapolis dans le cadre du trade de James Harden, Victor Oladipo faisant lui le chemin jusqu'à Houston.