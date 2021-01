Bradley Beal réalise un record dingue en ce début de saison

Les rumeurs de trade pour Bradley Beal ont beau s’empiler autant que les défaites pour les Wizards, la star de Washington n’en finit plus de scorer.

La nuit dernière, les actuels bons derniers de la NBA ont mangé leur 10ème revers de la saison. Pour 13 matches. Malgré un 1/5 derrière à longue distance, Bradley Beal a tout de même réalisé un carton à plus de 25 points (33). Un nouveau. Un 12ème en 12 match (il a manqué une rencontre contre Miami).

Alors certes, ce n’est pas suffisant pour faire gagner son équipe, mais Bradley Beal est impressionnant en ce début de saison. A vrai dire, il réalise un début d’exercice comme très peu de joueurs en ont réussi dans l’histoire.

Luka Doncic, une nouvelle stat folle, tirée par les cheveux, mais révélatrice

Comme pour le record de Luka Doncic hier, il ne s’agit pas de le comparer avec qui que ce soit. Mais juste de noter qu’ils ne sont que 5 à avoir scoré plus de 25 points lors des 12 premiers matches d’une saison. Et 5 légendes : Rick Barry, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Jerry West, et Michael Jordan. Rien que ça. Et c’est quand même révélateur des qualités du bonhomme.

Bradley Beal is the 6th player in NBA history to score at least 25 points in each of his first 12 games of a season, joining Rick Barry, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Michael Jordan and Jerry West. pic.twitter.com/D2xDeyCAGf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 27, 2021