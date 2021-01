Luka Doncic, une nouvelle stat folle, tirée par les cheveux, mais révélatrice

Depuis le début de sa carrière NBA, Luka Doncic n’en finit plus d’aligner les records. Notamment en termes de triples-doubles.

Cette nuit, le prodige des Dallas Mavericks a réalisé le trente-et-unième de sa carrière. Le sixième TD de sa saison. 6 en 16 matches. Avec 35 points, 11 rebonds et 16 passes, il n’a pas pu empêcher Michael Porter Jr d’offrir la victoire aux Nuggets. Mais il a encore franchi un cap dans l’histoire des records capillotractés mais néanmoins révélateurs.

Ce match est en effet le troisième de sa carrière avec une ligne de stats à au moins 35-15-10. Alors oui on pourra gloser et dire qu’on n’est pas loin de comptabiliser des stats genre le nombre de matches à 20 pts, avec trois doubles-pas main gauche et 8 passes dé minimum alors qu’il ne porte pas de calbute sous son short. Certes.

Mais il n’empêche qu’il est le seul joueur de l’histoire de la ligue à avoir réalisé ce genre de matches (et là on ne pourra pas dire qu’un 35-15-10 n’est pas impressionnant) plusieurs fois avant l’âge de 22 ans.

Luka Doncic, la machine commence à monter en régime

A vrai dire, un seul joueur a réussi à le faire une seule fois avant cet âge : Michael Jordan.

Tonight Luka Dončić finished with 35 pts, 16 ast & 11 rebounds...his 3rd career 35-15-10 game.

According to @EliasSports, he's the only player in NBA history to do it multiple times before turning 22 and only one guy did it once at such a young age... Michael Jordan in 1985. pic.twitter.com/6VL6NVj7cy

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 26, 2021