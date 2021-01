Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Sixers @ Pistons : 104-119

Raptors @ Pacers : 114-129

Hornets @ Magic : 108-117

Heat @ Nets : 85-98

Lakers @ Cavs : 115-108

Nuggets @ Mavs : 117-113

Celtics @ Bulls : 119-103

Wolves @ Warriors : 108-130

Thunder @ Blazers : 125-122

LeBron James a marché sur l'eau avec un 4e QT incroyable

- Voilà quelques temps que LeBron James n'avait pas rejoué à Cleveland, terre de ses premiers exploits. Le King a voulu marquer le coup, clairement. LeBron a réussi son match le plus impressionnant de la saison face aux Cavs, avec une démonstration de force éclatante au scoring, notamment dans un 4e quart-temps où il a complètement marché sur l'eau et inscrit 21 de ses 46 points à 9/10 au shoot.

- Il fallait bien ça pour venir à bout de Cavs accrocheurs qui n'ont lâché prise qu'en fin de partie, à force de prendre des paniers royaux dans le cornet. LeBron James en avait visiblement après le front office des Cavs, puisqu'on l'a vu plusieurs fois lancer des regards de défi vers les travées et le banc de son ancienne franchise, quittée à deux reprises pour aller trouver une herbe plus verte ailleurs...

- Le dernier panier de LeBron James, à l'image de sa soirée, transpire la confiance et l'insolence.

LEBRON TURNAROUND J TO GET 46 🔥 pic.twitter.com/LrFv2C91Q6 — ESPN (@espn) January 26, 2021

- C'est sympa de la part du GOAT d'avoir salué la perf de LeBron James.

100% fact: Lebron James is good at basketball #lakerswin #LakeShow — Alex Caruso (@ACFresh21) January 26, 2021

Brooklyn a défendu, si si !

- Les Brooklyn Nets ont réussi à ne prendre que 85 points dans un match de basket, tout en inscrivant seulement 98 points en retour contre Miami. Brooklyn est donc capable de jouer un match de basket où le but n'est pas d'outscorer l'adversaire. Mazel Tov !

- Après s'être écharpés sur un 128-124 samedi, les deux équipes ont fait plus sobre ce coup-ci. Bon, ce n'était a priori pas un choix, surtout de la part des Nets, qui ont eu beaucoup de mal à mettre dedans. Kevin Durant et James Harden (20 points tous les deux) se sont réveillés dans le 4e quart-temps pour aider Brooklyn à réussir un run et passer devant le Heat.

- Un peu en dedans, Kyrie Irving a réussi sa plus belle action avant même le coup d'envoi.

Kyrie Irving arrived at the Barclays Center in a Kobe Bryant No. 8 jersey 🐍 (via @BrooklynNets) pic.twitter.com/M2EAYVJ8Re — The Undefeated (@TheUndefeated) January 25, 2021

Michael Porter Jr a l'air plus mature, une bonne nouvelle pour Denver

MPJ Superstar

- Un duel à distance entre Luka Doncic et Nikola Jokic, ça ne peut pas être anodin. Malgré les 35 points et 16 rebonds de Doncic et le match propre du Joker (20 pts, 10 rbds), les deux lascars ont été éclipsés par Michael Porter Jr. De retour sur les parquets le week-end dernier "MPJ" a fait très forte impression et a été déterminant dans la victoire des Nuggets.

- Non seulement il a fini meilleur marqueur de Denver avec 30 points à 10/18 en sortie de banc, mais c'est littéralement lui qui a porté son équipe sur ses épaules à partir du 3e quart-temps et de l'expulsion de Jamal Murray. Petit à petit et à coups de shoots purs et déprimants, c'est bien MPJ qui a creusé l'écart et assuré la victoire. Son retour est sans doute le signe que l'on va progressivement revoir Denver aux avant-postes à l'Ouest.

- A Dallas, les murs ont tremblé après le match et il y a apparemment eu une réunion entre les joueurs et le staff pour essayer de comprendre pourquoi le groupe est aussi irrégulier depuis le début de la saison.

Philly se loupe sans Embiid, Brogdon bat son record en carrière

- Philadelphie avait déjà galéré contre Detroit ce week-end malgré la présence de Joel Embiid. Sans le Camerounais, laissé au repos, ça a été encore plus compliqué puisque les Sixers ont perdu sur le parquet des Pistons. Le record en carrière de Delon Wright (28 pts), les 25 pts de Jerami Grant et le bel apport de Wayne Ellington (6/9 à 3 pts) ont permis à Detroit de signer un succès intéressant.

- Sekou Doumbouya a eu droit à 17 minutes de jeu pour 7 points et 2 rebonds avec 2 paniers à 3 points marqués sur ses deux seules tentatives.

- Les deux Français de Detroit ont déjà leur petite routine.

- 24 heures après être passés à côté de leur sujet contre des Raptors privés de Siakam et Lowry, les Pacers ont tiré les choses au clair. Malcolm Brogdon, en particulier, a affiché un autre visage. Après avoir signé son plus mauvais match de la saison la veille, le meneur d'Indiana a battu son record de points en carrière (36) pour guider les Pacers vers la victoire. Le tout malgré la blessure au genou de Domantas Sabonis en début de match.

bounced back in a big way 💪 36 PTS (career-high)

9 AST

7 REB@MalcolmBrogdon7 | #AlwaysGame pic.twitter.com/Fmqbrnrkri — Indiana Pacers (@Pacers) January 26, 2021

Boston retrouve les JayJay flingueurs, Lillard muselé par Dort

- Après avoir manqué 5 matches à cause du protocole Covid, Jayson Tatum a fait son retour avec Boston sur le parquet de Chicago. Fabuleux lors du dernier match où il a battu le record de points sur 20 minutes, Jaylen Brown a accueilli le comeback de son camarade avec plaisir.

- Les Celtics n'ont pas trop sué pour dominer les Bulls et le tandem JayJay a fini avec 50 points cumulés et la même réussite au shoot (10/21).

- Damian Lillard a été taquin - euphémisme - avec la sortie de sa chaussure aux couleurs d'OKC pour célébrer son fameux "bad shot" face au Thunder. Luguentz Dort et OKC ont décidé de lui faire passer une soirée compliquée. "Dame" a fini à 8/23 au tir, dont 2/13 à 3 points, constamment gêné par Dort, auteur d'un nouveau gros match défensif.

- Encore privés d'un paquet de joueurs, les Blazers n'ont utilisé que trois remplaçants, dont Anfernee Simons, auteur de 26 points en sortie de banc à 10/17 avec 6 paniers à 3 points. En l'absence de CJ McCollum, Simons va avoir un rôle-clé pour aider Lillard au scoring.

- Le flop de la nuit est pour Gary Trent Jr devant un Shai Gilgeous-Alexander hilare lors du match entre Portland et OKC. Très joli saut carpé avant !

Je vous présente le flop de la nuit par Gary Trent Jr 🙃🙃😭 la réaction de Shai 🤣🤣 #NBA #NBAextra

pic.twitter.com/WB51P8sB48 — tondeuxjean-François✊🏼✊🏽 (@mynameiskb24) January 26, 2021

Steph gonna Steph, Orlando se reprend

- Stephen Curry était possédé en fin de match contre Minnesota. Le double MVP a claqué 15 points en 3 minutes à coups de bombinettes artisanales dont il a le secret, pour éteindre les Wolves et claquer 36 points à 7/12 à 3 points. Le maillot vintage des Warriors a inspiré Curry, c'est une certitude.

Steph pulled up from the parking lot 🎯 pic.twitter.com/3PAIpLvz1O — Golden State Warriors (@warriors) January 26, 2021

- Les Wolves ont encore perdu mais Anthony Edwards a lâché le dunk de la nuit !

you’re going to want to see that one again….and again… pic.twitter.com/23p5AQfDS7 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 26, 2021

- Pas de Gordon Hayward en feu et clutch ce coup-ci. Orlando a dominé Charlotte en s'appuyant sur deux joueurs particulièrement en forme : Cole Anthony, qui a pris le dessus dans son duel à distance avec LaMelo Ball et battu son record de points (21 pts), et Nikola Vucevic, auteur de son 13e double-double de la saison, avec 28 points, 12 rebonds et 7 passes. Evan Fournier a apporté 19 points et 6 passes à l'addition, avec un joli 5/8 à 3 points.

