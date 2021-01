Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Pacers : 107-102

Thunder @ Clippers : 100-108

Knicks @ Blazers : 113-116

Cavs @ Celtics : 103-141

Hornets @ Magic : 107-104

Wizards @ Spurs : 101-121

Hawks @ Bucks : 115-129

---

Jaylen Brown en mode Speedy Gonzalez

- C'est le genre de nuit où on aurait pu assister à une perf historique au scoring du côté de Boston. Jaylen Brown est devenu le joueur à avoir marqué le plus de points dans un match NBA avec moins de 20 minutes de temps de jeu. Ses 33 points en 19 minutes (13/20) avec un cocktail d'agressivité et de réussite lui ont permis de décrocher ce record.

Jaylen Brown s’offre un carton et un record NBA contre les Cavaliers

- Qui sait jusqu'où Brown aurait pu aller si cette rencontre face à Cleveland avait été un tant soit peu disputée ou si Brad Stevens s'était dit qu'il avait envie de voir son joueur claquer 70 points ? On ne le saura jamais, mais une chose est sûre : que Jayson Tatum soit absent comme cette nuit ou non, Jaylen Brown fait un début de saison de très, très haut niveau.

Jaylen Brown scores the MOST POINTS in under 20 minutes played during the shot clock era (1954-55)! ☘️ @FCHWPO: 33 PTS in 19 minutes played ☘️ pic.twitter.com/zPdiEbxPvJ — NBA (@NBA) January 25, 2021

Hayward et Leonard, c'était clinique

- Gordon Hayward a été énorme et décisif pour Charlotte contre Orlando. Ses 39 points à 15/25 ont pesé dans la balance, mais pas autant que son drive pour la gagne à 0.7 seconde de la fin. Evan Fournier (21 pts) a bien tenté de le freiner sur cette action, mais l'ancien Celtic était en feu et a transpercé la défense du Magic.

GORDON HAYWARD FOR THE WIN! 😱 pic.twitter.com/s3qEZ2PjsO — NBA TV (@NBATV) January 25, 2021

- Les Clippers n'avaient pas l'air plus en jambes que ça au moment d'affronter OKC. Enfin, cette remarque ne concerne pas Kawhi Leonard... "The Klaw" a mis sa gigantesque main sur ce match pour permettre à son équipe de rejoindre les Lakers en tête de la Conférence Ouest. Avec 31 points, 9 rebonds et 8 passes, Kawhi a dominé les débats et voilà L.A. fort d'une série de 7 victoires de suite.

- Nicolas Batum était à nouveau là, trois jours après la naissance de sa fille, et a fini avec 7 points, 3 rebonds et 2 passes.

📊 34 PTS / 4 3PM / 9 REB / 8 AST@kawhileonard with another dominant day. pic.twitter.com/g3b2gB24eB — LA Clippers (@LAClippers) January 25, 2021

L'exploit de Toronto, Washington a enfin joué

- Les Wizards ont rejoué au basket ! Sous le coup de l'émotion, des jambes un peu rouillées et de l'absence de 6 membres dont Rui Hachimura et Deni Avdija, les joueurs de Scott Brooks ont logiquement perdu à San Antonio. Bradley Beal a fait de son mieux (31 pts), pendant que Dejounte Murray signait un petit triple-double (13 points, 11 rebonds et 10 passes et que Patty Mills inscrivait 21 points en sortie de banc.

Les Wizards, enfin de retour en NBA, se prennent une dérouillée

- Sans Kyle Lowry, ni Pascal Siakam, les Raptors ont réussi le petit exploit de battre les Pacers en début de soirée. C'était le jour d'OG Anunoby, complètement libéré offensivement (30 points), sans se départir de ses superbes qualités défensives (5 interceptions et 8 rebonds). Anunoby a d'ailleurs contribué à faire en sorte que Domantas Sabonis ne marque pas le moindre point en deuxième mi-temps.

- Les dés étaient un peu pipés pour Atlanta avant d'affronter Milwaukee. Sans Trae Young, ni Clint Capela, les Hawks savaient qu'ils auraient du mal à inquiéter Milwaukee. Onyeka Okongwu a connu sa première titularisation en NBA, mais le rookie n'a eu droit qu'à 16 minutes après avoir été de ceux qui ont pris le bouillon d'entrée de jeu. A eux deux, DeAndre Hunter (33 pts) et John Collins (30 pts) ont inscrit plus de la moitié des points de leur équipe.

- A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (27 points, 14 rebonds, 8 passes) a orchestré la fin courte mais mauvaise série des Bucks, qui restaient sur deux défaites. Le Greek Freak a au passage rappelé à DeAndre Hunter que sauter avec lui lorsqu'il est lancé vers le panier n'est pas une très bonne idée...

- Et tenter de se venger est aussi une très, très, très mauvaise idée... Sale soirée pour Hunter.

Le duel inattendu : Lillard vs Quickley !

- Sous Tom Thibodeau, les Knicks sont accrocheurs, on ne peut pas leur enlever ça. Après avoir compté 25 points de retard sur le parquet de Portland, New York est revenu et a pimenté la fin de partie. Les Knicks sont malheureusement pour eux tombés sur un Damian Lillard en mode "mon pote CJ n'est pas là, je dois activer le beast mode". Avec 39 points et 8 passes à 11/17, Lillard a évidemment fait la différence et remporté son étonnant duel du soir avec le rookie Immanuel Quickley.

Dame has 25 PTS on 8-8 FG 👀 pic.twitter.com/mt6o5yxdlI — Bleacher Report (@BleacherReport) January 25, 2021

- Le rookie des Knicks continue d'impressionner. Quickley a mis un boxon terrible en seulement 24 minutes : 31 points à 9/18 dont 5/8 à 3 points, avec quelques actions qui ont permis à New York de remettre les Blazers à portée de fusil dans le money time. Le garçon a confiance en ses qualités et n'a pas peur de les montrer. Pas sûr qu'Elfrid Payton garde sa place de titulaire très longtemps...

- "Quick" est le second rookie dans l'histoire des Knicks a réussir plus de 30 points avec plus de 5 paniers à trois-points dans un match.