Playoffs All-Time first round 1/8 : Sonics vs Kings

Here we go !

Voici le tableau des Playoffs All-Time de la Commu !

Imaginez des séries avec tous les joueurs à leurs prime !

Ce lundi la première série : Sonics vs Kings

1 Seattle Supersonics :

Gary Payton

Shawn Kemp

Ray Allen

Detlef Shrempf

Jack Sikma

16 Sacramento Kings :

Chris Webber

Oscar Robertson

Jason Williams

Peja Stojakovic

Mitch Richmond

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Votes jusqu'à mardi soir

Bon vote et bon délire en imaginant la série !

Le tableau :

WEST

1 SUPERSONICS

16 KINGS



5 SUNS



12 GRIZZLIES



4 ROCKETS



13 TIMBERWOLVES



8 TRAILBLAZERS



9 JAZZ



2 NUGGETS



15 PELICANS



6 WARRIORS



11 SPURS



3 LAKERS



14 THUNDERS



7 MAVERICKS



10 CLIPPERS

EAST

1 PACERS



16 "go to 2nd round"

5 RAPTORS



12 HAWKS



4 SIXERS



13 MAGIC



8 CAVS



9 NETS



2 HEAT



15 WIZARDS



6 CELTICS



11 PISTONS



3 SIXERS



14 HORNETS



7 BUCKS



10 BULLS