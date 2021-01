Jaylen Brown s’offre un carton et un record NBA contre les Cavaliers

Jaylen Brown sentait l’urgence. Ses Boston Celtics restaient sur deux défaites consécutives et il fallait relancer la machine pour éviter de plonger le groupe dans le doute. Alors le jeune joueur de 24 ans s’est investi d’une mission : détruire les Cleveland Cavaliers.

Pas aussi simple que lors des saisons précédentes, quand la franchise de l’Ohio prenait l’eau chaque soir. Elle fait désormais partie des défenses un peu plus convaincantes (même si leur bilan dans ce domaine est un brin trompeur) de la ligue, et leur bilan équilibré (8-8) ainsi que leur 6e place au sein de la conférence Est sont là pour en attester.

Mais ça, l’ailier du Massachussetts n’en avait rien à secouer. Peut importe qui se trouverait en face de lui, il allait souffrir. Agressif d’entrée balle en main, que ce soit devant Isaac Okoro ou Taurean Prince – deux bons stoppeurs – il a vite mis les siens sur le chemin du succès. 38-21 pour les C’s après le premier quart temps. 73-51 à la pause. Et 141-103 au buzzer final. Un massacre.

« On avait besoin de gagner. On voulait s’assurer de jouer avec beaucoup d’intensité dès le coup d’envoi et c’est ce que l’on a fait », remarquait le héros de la soirée.

Jaylen Brown a fini avec 33 points. Pas mal, mais c’est monnaie courante a priori en NBA. Après tout, il a même déjà fait mieux cette saison (deux pointes à 42 unités). Sauf qu’il a marqué ses 33 pions en… 19 minutes ! Et ça par contre, c’est du jamais vu. Un nouveau record depuis l’instauration de l’horloge des vingt-quatre secondes. Jamais un joueur n’avait scoré autant en jouant si peu.

La stat qui met Jayson Tatum et Jaylen Brown sur les traces de Bird et McHale

L’accomplissement est purement honorifique mais il illustre bien le changement de dimension de Brown, qui s’affirme comme un All-Star incontournable. Il compile 27 points, 53% aux tirs, 43% à trois-points, presque 6 rebonds et plus de 3 passes après 15 matches. Très fort. Les Celtics ont bel et bien deux jeunes patrons capables de les mener très haut à l'avenir... et peut-être même dès cette saison.

Le carton de Jaylen Brown en images