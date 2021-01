On vous parlait du superbe début de saison de la paire Jayson Tatum-Jaylen Brown dans un article d'Antoine Pimmel pas plus tard que lundi. Le tandem des Boston Celtics a poursuivi son excellent début de saison la nuit dernière, en étant au coeur du succès contre les Toronto Raptors. Tatum a planté 40 points, Brown 19, pour valider une entame de saison quasiment historique.

C'est simple, sur les 8 premiers matches d'une saison NBA, un seul tandem des Boston Celtics a cumulé plus de points que Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui en sont désormais à 425, avec une moyenne de points cumulés à 53.1. Le duo qui a fait mieux ? Tout simplement l'un des plus forts de l'histoire moderne en NBA : Larry Bird-Kevin McHale, lors de la saison 1986-1987.

Jayson Tatum et Jaylen Brown grandissent sous nos yeux... mais les Celtics piétinent encore

"Larry Legend" et son célèbre lieutenant, virtuose des moves dans la raquette, n'avaient totalisé qu'un point de plus (426) et tournaient à une moyenne de 53.3 points par match à deux. Cette année-là, les Boston Celtics étaient allés jusqu'en Finales NBA, où ils s'étaient inclinés contre leurs rivaux des Los Angeles Lakers.

On ne sait pas si Jayson Tatum et Jaylen Brown seront capables de faire connaître le même destin à leur équipe cette saison, mais le parallèle est encourageant pour Brad Stevens et sa troupe.