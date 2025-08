Ce que l’on pouvait retenir du match gagné par la France contre le Monténégro

L'équipe de France a donc remporté son premier match de préparation pour l'Eurobasket 2025 en venant à bout du Monténégro (81-75), hier soir en Vendée. Les Bleus ont montré plusieurs visages au cours de la rencontre. J'avais pris quelques notes en vrac, je vous les partage. N'hésitez pas à rajouter tout ce que vous avez vu ou ce que vous en avez pensé.

- Le deuxième cinq lancé par Freddy Fauthoux a vraiment bien fonctionné. On pourrait se concentrer d'abord sur Alex Sarr, qui a été l'homme du match côté tricolore, mais ce lineup avec donc Sarr, Jaylen Hoard, Timothé Luwawu-Cabarrot, Nadir Hifi et Theo Maledon avait, je trouve, le bon dosage de punch - plus que le premier (Matthew Strazel, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher, Guerschon Yabusele, Vincent Poirier) - tout en ayant de la taille, de la mobilité et donc de la défense malgré les deux arrières scoreurs dans le backcourt. C'est ce groupe qui a creusé le premier écart dans le second quart-temps et c'est presque là que la France gagne le match.

- Sarr, du coup, a été excellent. 19 points pour sa première cape. Il a eu de l'adresse extérieure et ça aide pour le rendu global en terme de chiffres. Mais même dans l'ensemble, le jeune intérieur des Wizards a été bon dans un type de basket, FIBA donc, qu'il maîtrise peu à l'échelle professionnelle. Il a été agressif, il a mis de l'intensité, il a su bien se placer. Bref, une très belle première.

- Certains groupes ont bien marché, d'autres moins. Logique. Puis c'est aussi le but de la prépa pour le staff : trouver les bonnes rotations et les bons lineups.

- Dans l'ensemble, il y avait une bonne intensité et de bonnes intentions, malgré quelques imprécisions. On a vu une volonté de défendre fort, enfin à l'exception du troisième quart-temps où il y a eu des moments de relâchement (28 points encaissés). Mais si on se concentre sur l'attitude, le rendu reste quand même assez positif à mes yeux.

- Les qualités athlétiques des Français ont fait des différences. Comme toujours. Beaucoup de rebonds offensifs et de possessions où la taille et la puissance des Bleus ont mis à mal leurs adversaires. Le score est serré, et le Monténégro a su se relancer dans le match, mais la France a encaissé aussi quelques paniers très difficiles, au mérite de l'attaquant évidemment, qui ont évité un score potentiellement plus sévère. Alors oui, les vice-champions Olympiques auraient aussi pu se mettre à l'abri plus tôt.