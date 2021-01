Les Wizards, enfin de retour en NBA… se prennent une dérouillée

Les Wizards ont joué leur premier match depuis deux semaines et la rencontre a logiquement tourné à l'avantage de leurs adversaires.

Hormis peut-être les Memphis Grizzlies, dont les matches sont annulés les uns après les autres, aucune équipe n’a été plus impactée par le COVID-19 que les Washington Wizards. Cela faisait tout simplement deux semaines que Bradley Beal et ses coéquipiers ne voyaient plus la couleur des parquets NBA. Une franchise mise complètement à l’arrêt en raison de plusieurs cas positifs au sein de son effectif.

Ravagés par le COVID-19, les Wizards vont peut-être enfin rejouer au basket

Mais la formation de D.C. a donc fait son grand retour à la compétition hier soir. Avec, en cadeau de bienvenu, une rouste infligée par les San Antonio Spurs (101-121). Malgré 31 points de Beal.

« Cette saison est très étrange pour nous », avoue le coach Scott Brooks. « Je ne pense pas que je revivrai ça un jour. (…) Je pense que tous nos gars ont besoin de reprendre le rythme NBA. Tout ça nous a été complètement enlevé. »

Ironiquement, Scott Brooks doit peut-être son poste à cette hécatombe qui a mis les Wizards à l’arrêt. Il dispose désormais de circonstances atténuantes pour expliquer le départ catastrophique de son groupe, qui n’a gagné que 3 des 12 matches disputés jusqu’à présent.

Hier soir, le manque de rythme était effectivement flagrant. Bradley Beal et ses partenaires ont plutôt bien débuté, virant en tête après un quart temps (26-23), mais ils n’avaient plus assez de jus ensuite.

Pour leur décharge, les Wizards n’ont repris l’entraînement que mercredi dernier. Et ils ont dû signer deux joueurs, Jordan Bell et Alex Len, pour aligner une rotation digne de ce nom hier soir. La saison promet d’être encore longue dans la capitale fédérale.