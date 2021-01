Ravagés par le COVID-19, les Wizards vont peut-être enfin rejouer au basket

Le COVID-19 fait des dégâts en NBA cette saison. Avec des matches reportés tous les soirs. Mais aucune équipe n’est plus impactée que les Washington Wizards. C’est simple, la franchise de D.C. a compté jusqu’à huit cas positifs au sein de son effectif ces derniers jours ! Le roster est décimé. Au point où la formation ne peut même plus s’entraîner. Ces cinq derniers matches ont même été annulés.

Mais selon ESPN, les Wizards voient enfin le bout du tunnel. Bradley Beal et ses camarades pourraient retrouver le chemin des parquets d’ici mercredi. Pour au moins s’entraîner. Parce que la rencontre suivante est prévue à vendredi… ça fait très short après dix jours de break ! Et pas contre n’importe qui en plus. Les Milwaukee Bucks. Il faudrait pour ça qu’aucun des athlètes encore disponibles ne soit testé positif d’ici là.

Les joueurs de Scott Brooks ne sont décidément pas mis dans les meilleures dispositions. C’est un sacré début de saison galère pour Washington, qui espérait se mêler à la course aux playoffs avec Beal et Russell Westbrook. Pour l’instant, les Wizards sont avant derniers à l’Est avec trois victoires en onze matches.

COVID-19 : Les Wizards contraints de stopper leurs entraînements