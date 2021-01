COVID-19 : Les Wizards contraints de stopper leurs entraînements

Le COVID-19 continue de se propager à une vitesse exponentielle en NBA. Quand les joueurs ne sont pas eux-mêmes testés positifs, ce sont leurs proches, ce qui en fait des cas contacts. Ils doivent alors respecter une période de quarantaine et s’écarter des parquets pendant au moins une semaine. Le fameux protocole sanitaire mis en place par la ligue cette saison. Les Washington Wizards font partie des nombreuses équipes touchées.

Selon Shams Charania, la franchise de D.C. est contrainte d’annuler des séances d’entraînement parce que deux de ses membres sont désormais cas contacts.

The Wizards have canceled today's practice after two players enter health and safety protocols, team says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2021