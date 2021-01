Russell Westbrook absent une semaine, les Wizards plus équilibrés sans lui ?

Plus les années passent et plus le corps de Russell Westbrook le trahit. L’ancien MVP se repose essentiellement sur son énergie (sans limites) et sur ses capacités athlétiques (exceptionnelles) pour faire la différence sur les parquets. Mais avec l’âge, il se blesse de plus en plus souvent, lui qui enchaînait les matches à l’époque où il portait Oklahoma City. Il va manquer au moins une semaine de compétition en raison d’une douleur aux quadriceps.

« Il a pris un très vilain coup pendant le camp d’entraînement », confie son coach Scott Brooks. « Et ça le gênait mais il a continué à jouer sans se chercher d’excuses. Je sais qu’il sait qu’il peut faire mieux. Ça commençait à aller mieux puis il s’est à nouveau fait mal. » « (…) Il jouait aussi avec un doigt déplacé. Il a maintenant une semaine de repos pour que la douleur s’atténue. »

Une blessure est évidemment un coup dur, encore plus quand il s’agit d’un All-Star. Même diminué, Russell Westbrook compilait plus de 19 points, 9 rebonds et 11 passes. Mais à 37% aux tirs, 30% à trois-points, 65% aux lancers-francs et plus de 5 ballons perdus par rencontre. Il semble évident qu’il ne jouait pas en pleine possession de ses moyens. Mais justement, cela fait bien longtemps qu’il ne parvient plus à retrouver son rythme.

D’ailleurs, les Wizards affichent un bilan de deux victoires et deux défaites sans lui… alors qu’ils pointent à 1-6 en son absence. Ils ont même battu les Phoenix Suns, l’une des meilleures équipes du début de saison, alors qu’il était forfait hier.

