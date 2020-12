Michael Porter Jr a l’air plus mature, une bonne nouvelle pour Denver

Il est assez clair que Michael Porter Jr sera l'un des facteurs X des Denver Nuggets cette saison. On a vu ce dont l'ailier était capable la saison dernière, en bien (des perfs offensives magnifiques avec un parfum de superstar) comme en mal (ses déclarations à s'arracher les cheveux dans la presse et sur les réseaux sociaux). Le talent est là, énorme, visible. Mais Mike Malone a pour le moment freiné des quatre fers sur l'utilisation de l'ancien joueur de Missouri.

Ce que Porter sera en mesure de faire cette saison pourrait bien décider du classement des Nuggets en définitive. Alors qu'il a déjà clairement exprimé quelques fristrations quant à son temps de jeu ou le nombre de tickets shoots dont il disposait, l'intéressé semble avoir un peu mûri sur la question.

En réaction aux propos de Will Barton, blessé durant la bulle et qui estimait ne pas être un remplaçant, Michael Porter Jr a déclaré dans des propos captés par Katy Winge d'Altitude TV :

"Tout le monde sait que Will est un titulaire. Le fait qu'il le dise ça n'aurait pas dû déclencher autant de réactions. Ce n'est pas une réaction immature. Il se voit comme un titulaire. Je me vois aussi comme un titulaire. Mais on sait tous les deux que si l'on veut faire partie de quelque chose de spécial, on doit être soudés, lui et moi. En tant que membres d'une équipe, on doit accepter nos rôles".