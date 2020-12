Voici 7 joueurs dont on attend une grosse pression et une vraie ascension dans la hiérarchie de la NBA en 2021.

Si cette saison 2021 va démarrer à une date et dans un contexte inédits, ça ne doit pas changer l'ambition de certains joueur de clairement franchir un cap. Voici 7 garçons dont on attend une grosse saison pour poursuivre ou reprendre leur progression et leur ascension vers les sommets de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Evolution : de jeune très prometteur à All-Star

Après une année d'internat à l'école Chris Paul, qui a suivi une première saison déjà très prometteuse avec les Clippers, Shai Gilgeous-Alexander va se voir confier les clés du jeu au Thunder cette saison. Pas vraiment de pression - l'effectif a été volontairement décimé par Sam Presti et son rêve d'entrer dans le Guinness pour le nombre de futurs picks accumulés - mais un défi de montrer qu'il peut-être le visage de cette franchise.

Son sang froid et sa maturité lors de ses deux premières saisons NBA, y compris en playoffs, sont extrêmement encourageants. Le Canadien est un combo guard amené à devenir l'un des plus efficaces et polyvalents de la ligue. Pourquoi pas dès cette saison ?

On ne sera pas plus surpris que ça s'il sort une saison à 25 points, 5 passes et 5 rebonds de moyenne, le tout en défendant mieux que la plupart des guards de son âge. Le mauvais classement des Hawks n'avait pas empêché Trae Young d'être All-Star la saison dernière. C'était à l'Est et "SGA" aura un peu plus de pain sur la planche s'il veut croire à une première participation à l'événement.