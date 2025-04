Changer le système de vote des trophées individuels

L'excellente session de CAV sur Rudy Gobert et le DPOY m'a donné envie de créer cette session. Son angle de vue est difficilement discutable. Rudy Gobert est-il vraiment passé de meilleur à 12e meilleur défenseur de la ligue en un an?

Antoine Pimmel faisait la réflexion dans un CQFR récent que l'écart de votes entre SGA et Jokic pour le MVP se creusait et que le résultat final des votes ne sera pas le reflet de la saison.

Pour y remédier, je vois un moyen très simple: Changer le système de vote.

Au lieu de nommer le meilleur défenseur et le deuxième meilleur et le troisième meilleur, instituons un système de notation.

Le votant choisirait 10 joueurs par exemple et attribuerait à chacun une note sur 10 de sa performance de la saison. Je pense même que l'idéal serait 20 joueurs mais bon faut pas trop en demander non plus. Ainsi, dans le cas du MVP cette saison par exemple, le votant note la performance de valuabilité (vous m'avez compris) du joueur. Un votant pourrait très bien mettre 10 à Joël Embiid, 10 à Zion Williamson et 9 à Bradley Beal par exemple.

Ce système créerait une meilleure représentativité de la saison. Il y aurait toujours autant de débat sur X ou Y mais au moins, la photo sera plus proche de la réalité qu'avec un simple premier, deuxième, troisième.

Attention, je tiens à préciser que ce qui semble facile et réaliste pour du basket n'est pas à reproduire en politique... Il est plus facile de se dire être l'élu du peuple... Que d'avoir eu un lamentable 2,5/10 mais comme les petits camarades ont fait pire, ça finit premier.