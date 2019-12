Lakers @ Blazers : 128-120

Incertain après sa blessure survenue face aux Clippers, LeBron était bien là au coup d'envoi. Et avec 16 passes, 21 points et 7 rebonds, le quadruple MVP a montré qu'il n'avait pas besoin de repos. Grâce à lui, mais aussi AD (20 points) et un banc retrouvé (72 points dont 24 pour le seul Kyle Kuzma), les Lakers ont stoppé leur spirale négative, eux qui restaient sur quatre défaites consécutives. Portland s'est retrouvé à -13 à la pause et n'a jamais pu stopper les assauts californiens par la suite. Ils restent 8e de l'Ouest mais attention car même les Pelicans, avant-derniers, ne sont qu'à quatre matches.

Sixers @ Heat : 116-117

Certainement l'un des plus beaux matches de la saison. Du suspense, des grosses perf', une ambiance dingue, ça sentait très bon les playoffs à l'American Airlines Arena. Philly va d'ailleurs s'en vouloir après eu 5 points d'avance à 1 minute du terme. Mais Tobias Harris, sur un dunk manqué en contre attaque, puis Joel Embiid avec une balle perdue très évitable, ont redonné des munitions au Heat.

À 118-116, les Sixers ont eu la chance de voir Ben Simmons surgir au loin pour rattraper, sur une claquette, deux lancers manqués par Josh Richardson.

🚨 Ben Simmons follows in the missed free throw and puts it back to TIE THE GAME! 🚨@sixers 108@MiamiHEAT 108 HEADED TO OVERTIME IN MIAMI! pic.twitter.com/BGhdLQJ6h0 — NBA (@NBA) December 29, 2019

En prolongation, c'est Jimmy Butler qui a offert ce thriller dingue à Miami sur un lancer à deux secondes de la fin. Tobias Harris lui s'est manqué sur le tir de la gagne bien ouvert quelques instants plus tard. On en redemande !!

Tobias Harris misses and Miami can breathe a sigh of relief pic.twitter.com/fIa7I0DoPk — Dime (@DimeUPROXX) December 29, 2019

