Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Grizzlies : 127-112

Spurs @ Mavs : 104-115

Doncic et Porzingis, the Texas Kings

- Luka Doncic avait l'air complètement désintéressé pendant le All-Star Game. Le Slovène gardait sans doute des forces pour aider les Mavs dans leur quête de playoffs. C'est bien joué de sa part et le triple-double qu'il a enregistré lors du derby texan contre les Spurs a bien aiguillé Dallas sur cette voie.

Avec 22 points, 12 rebonds et 12 passes, Doncic a contrôlé les débats avec l'aide importante - et que les fans des Mavs espèrent régulière désormais - de Kristaps Porzingis. Le Letton a claqué 28 points et 14 rebonds à 11/17, face à des Spurs sans réponse devant la menace qu'il représentait.

Si Luka Doncic reçoit un tel soutien dans la deuxième partie de saison, les Mavs ne devraient pas trop stresser pour accrocher le top 8.

- C'est sur le finish que les Spurs ont péché. Les hommes de Gregg Popovich, qui jouaient pour la première fois sans LaMarcus Aldridge, écarté pour être tradé, ont pris un 17-4 en fin de match qui a ruiné leurs espoirs de l'emporter.

- Lonnie Walker a inscrit l'un des paniers les plus compliqués de la saison. A défaut d'avoir pu faire gagner les Spurs, il les a placés dans le haut du top 10.

How did Lonnie Walker get this to fall? 😮#CenterCourt pic.twitter.com/Ze4n5SAjE8 — NBA TV (@NBATV) March 11, 2021

LaMarcus Aldridge et les Spurs, c'est fini !

Memphis, la beauté intérieure

- Les quatre jours sans basket ont fait du bien à certains en NBA. Jonas Valanciunas fait partie de ceux-là. Le pivot lituanien des Memphis Grizzlies a littéralement roulé sur les Washington Wizards et profité de leur faiblesse à l'intérieur. Valanciunas a signé sa meilleure perf de la saison au scoring et au rebond avec un bon gros double-double à 29 points et 20 rebonds. Memphis a marqué 78 de ses 127 points du soir dans la raquette, un facteur contrariant pour Washington.

- Desmond Bane continue de faire une saison discrètement superbe pour un rookie en termes d'adresse à 3 points. Bane a encore shooté à 5/8 from downtown pour 20 points.

- Bradley Beal, lui, n'a pas bien récupéré des festivités du All-Star Game. La star des Washington Wizards a shooté à 6/22 (1/8 à 3 pts), ce qui a évidemment empêché les Wizards de pouvoir lutter à armes égales avec Memphis dans ce match.