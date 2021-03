LaMarcus Aldridge et les San Antonio Spurs vont se séparer, très certainement via un trade, comme l'a confirmé Gregg Popovich.

Les San Antonio Spurs ont beau être dans la course aux playoffs, on ne reverra plus LaMarcus Aldridge sous le maillot de la franchise. Gregg Popovich a confirmé mercredi, en marge du match contre les Dallas Mavericks, que l'intérieur vétéran et les Spurs allaient se séparer d'un commun accord.

Il n'y aura vraisemblablement pas de buy-out, mais plutôt un trade que San Antonio est confiant de voir se matérialiser avant la deadline des trades le 25 mars prochain. Ce n'est pas la première fois que LaMarcus Aldridge et les Spurs sont au bord de la séparation. Il y a deux ans, l'ancien intérieur des Portland Trail Blazers avait déjà voulu quitter son Texas natal, mais Popovich était parvenu à lui faire changer d'avis.

Cette fois, les deux parties sont d'accord et Aldridge ne jouera plus la moindre rencontre jusqu'à ce qu'un trade se matérialise. "LMA", 35 ans, avait vu son rôle changer récemment à San Antonio, mais ne s'était pas plaint, ce qui a convaincu Gregg Popovich de chercher une situation plus favorable pour lui.

"LaMarcus Aldridge a été un excellent coéquipier. Il a fait tout ce qu'on lui demandait et nous aimerions désormais trouver quelque chose qui marche aussi bien pour lui que pour nous. Il le mérite", a déclaré Gregg Popovich à l'Associated Press.

LaMarcus Aldridge arrive en fin de contrat et les Spurs ne pourront vraisemblablement pas en tirer quelque chose d'énorme. En revanche, il peut s'avérer très utile pour une équipe en manque d'expérience et de scoring dans le secteur intérieur.