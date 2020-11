LaMarcus Aldridge explique sa longévité… et met un taquet à certains joueurs NBA ?

Mine de rien, LaMarcus Aldridge roule sa bosse en NBA depuis un moment. Deuxième choix de la draft 2006 et donc bientôt quinze saisons chez les pros. Il n’est plus un All-Star mais l’intérieur continue de contribuer au succès de son équipe en rapportant encore 19 points et 7 rebonds par match, à 35 ans.

Et pour l’intérieur des San Antonio Spurs, il n’y a pas de secret. C’est le travail. C’est ça qui paye.

If you don’t enjoy putting in work....something is wrong with you... That’s the difference in playing 2 years in the league and 10+ years — LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) November 9, 2020

« Si vous n’aimez pas bosser, il y quelque chose qui cloche chez vous. C’est ça la différence entre jouer deux ou dix saisons dans la ligue. »

Bien évidemment, tout le monde s’est demandé si LaMarcus Aldridge faisait allusion à un joueur en particulier. Parce que ça pouvait ressembler à une pique. Mais il assure que non.

No one.... I just don’t understand people who don’t like putting the work in.... That’s all https://t.co/3kdu9tmXC1 — LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) November 9, 2020

« Je ne visais personne. Je ne comprends juste pas ceux qui n’aiment pas bosser… c’est tout. »

Mouais… en tout cas, on ne peut que lui donner raison. Même si c’est aussi parfois une question de chance, de situation, etc. Mais la longévité d’Aldridge s’explique probablement en grande partie par sa volonté à bosser et à se maintenir au niveau saison après saison. Il est d’ailleurs pressenti pour revenir aux Portland Trail Blazers afin d’y finir sa carrière.

LaMarcus Aldridge et Damian Lillard à nouveau réunis aux Blazers ?