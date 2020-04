Vers un retour de LaMarcus Aldridge aux Blazers ?

Damian Lillard et LaMarcus Aldridge n'ont pas pu former le duo qu'ils auraient dû former aux Portland Trail Blazers. Essentiellement parce que l'intérieur avait du mal à accepter l'émergence de son jeune coéquipier. Il a lui-même reconnu qu'il n'a pas été un mentor idéal. Mais les deux hommes ont échangé plusieurs fois depuis le départ d'Aldridge vers les San Antonio Spurs en 2015. LMA a même confié à Dame qu'il se voyait bien revenir dans l'Oregon pour y finir sa carrière. Une idée qui plaît aussi à Lillard. Ce dernier était installé aux commandes du compte Twitter de sa franchise récemment. Et lorsqu'un utilisateur lui a demandé quel ancien coéquipier il aimerait voir revenir à Portland, il a évidemment répondu Aldridge.

Le tweet a été supprimé depuis. Les Blazers ne veulent pas prendre une amende. En effet, LaMarcus Aldridge est toujours sous contrat. Jusqu'en 2021. Dans un an, il sera libre de signer où bon lui semble. Et même s'il aura alors fêté ses 36 ans, le vétéran peut toujours dépanner et aider l'équipe de Portland à passer un cap à l'Ouest.