Kyrie Irving monte au créneau pour défendre KAT

Kyrie Irving est en convalescence, mais ça ne l'empêche pas de rester connecté. Le meneur des Dallas Mavericks, gravement blessé en fin de saison, a suivi les playoffs NBA et notamment les résultats de l'équipe la plus proche de là où il a grandi : les Knicks.

Les New York Knicks, éliminés en finale de Conférence par les Indiana Pacers, comptent dans leurs rangs un joueur que Kyrie ne veut pas voir critiqué de manière abusive : Karl-Anthony Towns.

"Si je vous vois mal parler de KAT, ressortir les memes pour se moquer de lui, je vais vous attaquer. Vous ne savez pas ce que c'est que de grandir dans le New Jersey, avec toutes ces cultures, en étant noir et Dominicain, avec cette pression, dans un petit état. Il faut survivre à tout ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui quand il change de ton - c'est marrant quand il fait ça (rires) - mais sérieusement, c'est mon frangin et je le protégerai toujours, quoi qu'il arrive".

Karl-Anthony Towns a réussi une belle première saison avec les Knicks, compilant 24.4 points et 12.8 rebonds de moyenne, tout en shootant à 42% à 3 points et plus de 52% au global. En playoffs, il a joué un rôle actif pour mener New York jusqu'en finale de Conférence.

Ce qui est généralement reproché à KAT, dont le talent ne fait aucun doute, ce sont ses sorties médiatiques un petit peu ampoulées...

