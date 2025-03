Draymond Green, son conseil pour un KAT « plus respecté »

Décidément, Draymond Green aime beaucoup parler de Karl-Anthony Towns. Pour poser le contexte, dans son podcast, l'intérieur des Golden State Warriors a relayé une "fake news" sur celui des New York Knicks : il aurait choisi de rater le match face aux Warriors pour éviter d'affronter Jimmy Butler. En réalité, KAT se trouvait à l'enterrement de la tante de sa compagne, décédée des suites d'un cancer.

Malgré son erreur, Green n'a pas présenté ses excuses. Il a surtout profité de cette histoire pour faire la promotion de sa plateforme... Et désormais, le vétéran des Dubs s'est même permis de donner des conseils à Towns, plus agressif lors du dernier match face à GS.

"Il serait meilleur à 100%, même son équipe serait meilleure à 100%, s'il jouait toujours aussi physique. Et d'ailleurs, s'il jouait aussi physiquement tout le temps, il serait beaucoup plus respecté en NBA qu'il ne l'est. Il est respecté en tant que joueur talentueux, mais...

Si KAT jouait avec l'envie qu'il a affiché face à moi ? Mec, bonne chance pour défendre sur lui. Parce que la façon dont il tire comme un meneur et avec cette envie, ce n'est pas possible de le stopper", a expliqué Draymond Green pour son podcast.

Un conseil avec des compliments, mais aussi une critique : KAT n'est pas forcément respecté dans la ligue en raison de son manque d'agressivité. J'ai connu plus classe comme mea culpa... Mais ce n'était probablement pas son intention.