Draymond Green s’est planté au sujet de KAT mais ne s’excuse pas… 🤦‍♂️

C'est moche. Très moche. Ces derniers jours, Draymond Green avait déclaré que l'absence de Karl-Anthony Towns lors du match entre les Warriors et les Knicks était due à son souhait de ne pas affronter Jimmy Butler. En tout cas, c'est ce qu'il avait entendu...

Dès le match suivant, sur le parquet des Lakers, KAT était effectivement de retour. Sauf que son absence n'avait rien à voir avec une quelconque frousse à l'idée de jouer contre son ancien partenaire chez les Minnesota Timberwolves. Towns était parti assister à l'enterrement de la tante de sa compagne, décédée des suites d'un cancer.

Les Knicks ont quatre victoires d'avance sur Milwaukee, même après deux défaites de suite et l'absence de KAT est parfaitement compréhensible, surtout qu'elle n'a pas duré bien longtemps. Ce qui est moins compréhensible, c'est la réponse de Draymond Green en conférence de presse après avoir appris qu'il s'était planté sur le dossier. Plutôt que de s'excuser de manière formelle pour avoir propagé une fausse information, l'intérieur des Warriors a priorisé la promotion de son propre podcast à une vraie forme d'empathie ou même un simple "désolé de m'être trompé", pour son homologue des Knicks.

"Oh, c'est malheureux. Je suis désolé d'entendre ça, ça craint. Mais ce que j'ai dit, je l'avais entendu de la part d'autres personnes. J'adresse mes voeux à sa famille et à lui. C'est inévitable, on est confronté à la mort d'une manière ou d'une autre un jour. C'est malheureux, on ne souhaite ça à personne. Mais le Draymond Green Show avec Baron Davis doit continuer ! Je leur souhaite à nouveau du bien et je le pense vraiment. Ce n'est jamais facile pour personne, mais le Draymond Green Show avec Baron Davis va continuer".

Du coup, on n'a plus très envie d'écouter le Draymond Green Show avec Baron Davis...

